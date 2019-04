School met eigen wijngaard

Tongeren -

In de afdeling tuinbouw van het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) kunnen de leerlingen binnenkort aan de slag in een opleidingswijngaard. “Het gaat om een kleine wijngaard met verschillende soorten druiven en snoeivormen waar we de leerlingen straks kunnen opleiden”, zegt Koen Martens. “Het zijn minder goede tijden in de fruitteelt en zodoende leek het ons wel nuttig dat ze straks de vaardigheden hebben om ook in een wijngaard aan de slag te kunnen gaan. Er is trouwens al vraag uit die sector naar afgestudeerden met dergelijke vaardigheden. De wijnbouw is in opmars in ons land en er zit dus wel toekomst in.”