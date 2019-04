“IS plant nieuwe aanslagen in Europa en toeristenoorden”

Volgens Britse experts waren de aanslagen in Sri Lanka slechts een voorbode van nog meer terreur van IS. Toeristische trekpleisters én Europa zullen steeds vaker het doelwit worden van de terreurorganisatie, zo wordt gevreesd. “De focus van de terreurgroep is verlegd nu ze hun grondgebied in Syrië en Irak kwijt zijn.”

Islamitische Staat mag dan wel zo goed als helemaal verdreven zijn uit Irak en Syrië, dat wil niet zeggen dat de terreurgroep niet meer kan toeslaan. Dat bleek vorig weekend in Sri Lanka, toen daar meerdere zelfmoordterroristen zichzelf opbliezen en zo meer dan 250 doden maakten. Die terroristen kregen hulp en training van IS, vermoeden internationale veiligheidsdiensten. Zo’n gecoördineerde aanslag hebben ze wellicht niet op hun eentje kunnen doen.

Aanslag Sri Lanka Foto: Photo News

Experts uit Groot-Brittannië vrezen dat het niet bij Sri Lanka zal blijven. In de Sunday Telegraph leggen ze een week na de aanslagen uit dat Sri Lanka voor de terroristen wellicht een uitgelezen ‘kans’ was: omdat ze daar in een keer katholieke kerken en Westerse toeristen konden treffen. Dat zijn twee belangrijke doelwitten van IS.

Daar kwam nog bij dat de politiek in Sri Lanka de laatste tijd niet stabiel is door interne ruzies tussen politici en ministers. En ook de veiligheidsdiensten staan er niet op punt. Dat bleek ook achteraf: met de waarschuwing dat er mogelijk een aanslag zat aan te komen op Sri Lanka werd niets gedaan.

Indonesië Foto: ss

En zo zijn er nog wel heel wat landen; landen die Westerse toeristen aantrekken, maar geen al te sterke veiligheidsdienst hebben. Het gaat volgens de experts dan bijvoorbeeld om Tanzania of Kenia: twee Afrikaanse landen die zeer in trek zijn bij Westerlingen én waar de katholieke kerk ook heel wat gebouwen heeft staan. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de Malediven.

Maar ook Islamitische landen, en ook toeristenoorden, als bijvoorbeeld Indonesië of Maleisië zijn niet veilig. Veel jihadisten keren na het einde van IS in Irak en Syrië weer naar hun eigen land, of hopen elders een thuis te vinden. In Maleisië, Indonesië of Egypte vinden die jihadisten vaak gelijkgezinden die zich momenteel nog koest houden, denken de experts.

Andere focus

Bijkomend: nu IS door het verlies van Irak en Syrië geen grondgebied meer te verdedigen heeft, is de focus volgens de terreurexperts dus verlegd naar het plannen en coördineren van aanslagen én het aanzetten tot het plegen van aanslagen. Tegelijk houdt IS zich in die twee landen momenteel stil, maar zijn er volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten wel nog zo’n 15 tot 20.000 slapende terroristencellen die kunnen gewekt worden. Veel andere jihadisten die nog in Syrië en Irak zaten, zijn ook nog kunnen ontsnappen en zouden zich hergroeperen in onder andere Afghanistan en Pakistan.

Aanslag Sri Lanka Foto: REUTERS

Die ‘slapende terreurcellen’ kunnen toeslaan in exotische toeristenoorden, maar ook Europa is lang niet vrij van risico. De Britse geheime dienst MI5 onderzoekt mogelijke plannen van IS voor een nieuwe golf van aanslagen door die ‘slapende terreurcellen’.

Oorlogskas

Ook de fondsen die IS de voorbije jaren bij elkaar heeft verzameld, vormen een bedreiging. Volgens schattingen van meerdere veiligheidsdiensten bedraagt de oorlogskas van Islamitische Staat zo’n 250 miljoen euro. Ter vergelijking: experts denken dat de aanslag op Sri Lanka op Pasen ongeveer 35.000 euro heeft gekost.

Of, zoals ook IS-woordvoerder Abu al-Adnani zei voor hij gedood werd: “het verlies van het kalifaat in Syrië en Irak betekent niet het einde van IS.”

Aanslag Sri Lanka Foto: AFP

Aanslag Sri Lanka Foto: BELGAIMAGE

Aanslag Sri Lanka Foto: AFP