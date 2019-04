Palfit Paal op de kaart gezet op paastornooi in Vlamertinge

Paal

Beringen - Op zaterdag 20 april 2019 nam Palfit Paal deel aan het paastornooi in Vlamertinge. Dit is een wedstrijd toestelturnen voor meisjes waarbij je afzonderlijk per toestel beloond kan worden.

Als eerste in de namiddag was het aan de categorieën C10, C11, B11, B12 en A11. Voor Palfit Paal kwamen hier Lena Rabijns, Lenthe Van Broekhoven, Eline Kuppens, Liara Muñoz, Lynn Vanderhoydonck, Evy Meulders, Riene Camps en Leyla Senal in actie.

In elke deelnemende categorie wisten de meisjes van Palfit minstens 1 podiumplaats en de bijhorende beker in de wacht te slepen.

In de categorie C10, behaalden Lenthe en Lena volgende resultaten;

Barre: Lenthe 4e, Lena 7e

Balk: Lenthe 3e en dus de bronzen beker, Lena 7e

Vloer: Lenthe 4e, Lena 7e

In de categorie C11 behaalde Eline volgende resultaten:

Barre: 2e en dus de zilveren beker

Balk: 5e

Vloer: 3e en dus de bronzen beker

In de categorie B11 behaalden Liara, Lynn en Evy volgende resultaten:

Barre: Evy 2e en dus de zilveren beker, Liara 4e, Lynn 5e

Balk: Evy 2e en dus de zilveren beker, Lynn 4e, Liara 5e

Vloer: Evy 1e en dus de gouden beker, Lynn 4e, Liara 5e

Riene en Leyla waren alleen in hun categorie en mochten daarom aan elk toestel de 1e plaats betreden en dus de gouden beker in ontvangst nemen.

In de avond was het nog aan Lena Claes en Kato Laeveren in de categorie C12. Ook zij lieten zien dat Palfit Paal duidelijk aanwezig was!

Lena en Kato behaalden volgende resultaten:

Barre: Lena 2e en dus de zilveren beker, Kato 4e

Balk: Kato 2e en dus de zilveren beker, Lena 4e

Vloer: Kato 1e en dus de gouden beker, Lena 4e

Met heel wat bekers rijker vertrok Palfit dan ook met een zeer trots gevoel weer huiswaarts!