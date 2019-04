Drama in Turkije: chauffeur busje valt in slaap en crasht, Tsjechisch international komt om

De Tsjechische voetballer Josef Sural is om het leven gekomen door een verkeersongeval in Turkije. Dat meldde zijn Turkse club Alanyaspor, dat uitkomt in de hoogste profdivisie. De 28-jarige Sural was ook international.

De aanvaller zat samen met een aantal teamgenoten in een gehuurd busje dat de spelers naar huis vervoerde na de uitwedstrijd tegen Kayserispor (1-1). Het busje crashte op ongeveer 5 kilometer van Antalya. Sural en de zes andere inzittende spelers belandden in het ziekenhuis. Daar overleed Sural. De toestand van zijn zes teamgenoten is niet kritiek.

Voorzitter Hasan Cavusoglu vertelde aan het Turkse persbureau Anadolu dat de chauffeur van het busje in slaap was gevallen achter het stuur. Een tweede chauffeur lag op dat moment ook te slapen. “Volgens mijn informatie kon dit ongeluk gebeuren omdat allebei de chauffeurs sliepen”, aldus de voorzitter. De politie heeft de bestuurder in hechtenis genomen en doet onderzoek naar het ongeval.

Sural voetbalde in Tsjechië voor de clubs Zbrojovka Brno, Slovan Liberec en Sparta Praag. Sinds januari was hij in dienst van Alanyaspor. Hij zat in zijn laatste wedstrijd op de bank. Als international scoorde hij een keer, in 2015 in de Amsterdam ArenA tegen het Nederlands elftal, dat toen met 3-2 verloor en daardoor het EK van 2016 miste.