Pasar Lanaken maakt culturele dagtrip

Lanaken - Christal Discovery Val-Saint-Lambert, de mijn van Blegny en een toeristentreintje door het land van Herve stonden op het programma van Pasar Lanaken.

In Val-Saint-Lambert werd de geschiedenis van de glaskunst tot in de puntjes uitgelegd en gedemonstreerd. Aan de hand van 250 stukken die tentoongesteld zijn, werd de artistieke evolutie van de kristalfabriek van 1826 tot heden duidelijk.

In de mijn van Blegny daalden we ondergronds, waar de gids ons wegwijs maakte in het leven en werk van de kompels, hun vreugde, hun zorgen, hun angsten en hun werkomstandigheden.

Bij het verlaten van de mijn stond een toeristische treintje klaar. Dat bracht ons door een pittoresk gebied via de boomgaarden van het land van Herve naar het oude stadje Dalhem.