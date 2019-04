Brandende auto rijdt zonder bestuurder door de straten van Luik

Een spectaculair zicht in Luik maandagochtend. Daar rolde een brandende Volkswagen door de straten. De bestuurder, die de wagen eerder had geparkeerd, was vergeten zijn handrem op te zetten. Hoe de auto vuur vatte, is niet duidelijk. “Het incident heeft geen grote schade veroorzaakt en er vielen ook geen gewonden”, liet de politie weten.