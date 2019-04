Blake Lively loog jarenlang over de kleren die ze droeg uit schaamte

De Amerikaanse actrice Blake Lively heeft jarenlang smoesjes verzonnen over haar outfits. Ze was vroeger een grote fan van de budgetvriendelijke kledingketen Forever 21 en had heel wat stuks in haar kast. Maar toen de mensen vroegen wat ze droeg op de rode loper, loog ze erover uit schaamte.

“Ik droeg veel langer dan ik wilde toegeven kleding van bij Forever 21. Ik begon op termijn te zeggen dat het vintage was, omdat ik me er zo voor schaamde”, klonk het in een interview met InStyle. Een van de eerste jurken waarin de blondine op de rode loper verscheen aan het begin van haar carrière, was er eentje van het merk.

Door de jaren heen is de stijl van de ‘Gossip Girl’-ster, die getrouwd is met de Canadese acteur Ryan Reynolds, sterk geëvolueerd. Ze verschijnt graag in op maat gemaakte broekpakken, maar houdt naar eigen zeggen nog steeds heel veel van “roze en franjes”.

“Mode is voor mij een vorm van zelfexpressie. Het haalt me ??ook echt uit mijn comfortzone. Een van de redenen waarom ik een actrice ben, is omdat ik van nature erg verlegen ben. Het is bevrijdend om je te verkleden en je voor te doen als iemand anders.”