Limburgs circuit jeugdzeilen strijkt neer bij VVW Zutendaal

Papendaal

Zutendaal - Op zondag 28 april was er de eerste wedstrijd van 2019 in het Limburgs zeilcircuit. Deze vond plaats op de Papendaalse plas in Zutendaal. Voor het eerst werd ook een kategorie voor de +25-jarigen toegevoegd. Het werd een dag met wisselvallig weer met matige tot - naar het einde van de namiddag - afnemende wind. Gelukkig bleven we grotendeels van regen gespaard. Maar liefst 16 boten verschenen aan de start!

Tijdens de pauze in de namiddag presenteerden Stijn Oyen en Casper Martens hun plannen met de 505 voor 2019. Deze jongens zijn het ideale voorbeeld, dat leren zeilen op de Papendaalse plas een ideale uitvalsbasis kan zijn om door te groeien.

De sponsors werden uitgenodigd voor een hapje en een drankje en konden zowel de ervaringen van 2018 op het Wereldkamioenschap als de kalender voor 2019 volgen. Ze sloten de namiddag af met een presentatie van de 505 waarmee ze dit jaar de diverse kampioenschappen gaan aanvatten. Zo plannen ze deelname aan: Het Duits kampioenschap, National Espoir in Frankrijk, Hayling Island Europacup (Engeland), het Belgische Kampioenschap,...