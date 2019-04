Logeer eens in een gigantische aardappel

Aan uitzonderlijke logementen op Airbnb geen gebrek, maar deze gigantische aardappel die zich in de Amerikaanse staat Idaho bevindt is toch wel een van de meest bijzondere. Een overnachting kost je zo’n 179 euro.

Op Airbnb vind je bijzondere boomhutten en roze Barbiehuizen terug, maar sinds kort ook een enorme aardappel. Die werd in Boise in Idaho neergezet op initiatief van de Idaho Potato Commission, de Amerikaanse staat is namelijk een van de grootste aardappeltelers van het land. Het bruine gevaarte 8,5 meter lang en zo’n 3,6 meter breed. Je kunt er zonder probleem in rechtstaan, want het plafond is tot 3,5 meter hoog.

Hoewel het er vanbuiten niet meteen als een bijzonder aantrekkelijk logement uitziet, is het vanbinnen modern ingericht met roze accenten, een houten vloer en witgepleisterde muren. Naast de aardappel vind je ook nog een badkamer terug waar je een bad kunt nemen in een luxueuze uitvoering van een ijzeren kuip.