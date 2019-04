Bilzen zwaait cultuurambassadrice Eva Lynen uit

Bilzen - De voorbije maanden vervulde Eva Lynen met verve de rol van allereerste cultuurambassadrice van Bilzen. Sinds kort loopt haar tentoonstelling ‘De Generale’ in EXPOKimpel. Met deze expo neemt Eva, die onlangs Maasmechelen Village nog opfleurde met haar raamtekeningen, in stijl afscheid van het ambassadeurschap.

Eva studeert eind juni af in de richting beeldverhaal aan LUCA, School of Arts. Daarmee is de link met ‘De Generale’ meteen gelegd. Via nieuw en ouder werk neemt de veelbelovende illustratrice bezoekers mee in haar leefwereld.

Eva (foto derdevan links, omringd door een trotse familie): “Ik probeer mezelf niet te serieus te nemen, dat werkt makkelijker. Deze tentoonstelling is een soort van persoonlijke generale repetitie alvorens ik mij voluit op het echte werk stort. Aan de hand van enkele vaste personages heb ik een reeks beelden gemaakt. Ze gaan over alledaagse simpele levens, die soms uitdraaien op absurde situaties. Noem het tekeningen met een hoek af.”

Als cultuurambassadrice kreeg Eva de tijd, het budget en de ruimte om De Kimpel en de verschillende diensten mee uit te bouwen. Zo pakte ze met haar gigantische raamtekeningen de muren van de bib in tijdens Nacht van de bib, ontwierp ze het beeld van de seizoensbrochure van het cultuurcentrum en creëerde ze de bedankjes voor de kunstenaars van Kunst in het dorp en de winnaars van de Bilzerse Cultuurprijzen. Daarnaast kocht ze nieuwe kinderboeken en graphic novels aan voor de bib en las ze eruit voor tijdens het Vertelparadijs.

Veel geleerd

Eva blikt tevreden terug. “Het ambassadeurschap was het begin van een erg drukke periode. Ik heb me vaak in bochten moeten wringen, maar dan wel met heel veel plezier”, klinkt het. “Ik kreeg de kans om met interessante mensen samen te werken. Cultuurcentrum De Kimpel ontving me altijd met open armen. Ik heb onnoembaar veel geleerd.”

Na ‘De Generale’ gaat de focus van de jonge illustratrice even helemaal naar haar masterproef. Daarna wil ze zoveel mogelijk artistieke projecten doen in samenwerking met opdrachtgevers en bedrijven. Voor het zover is, biedt deze expo een uitgelezen kans om Eva’s rijke beeldtaal te beleven.

‘De Generale’ is te bezoeken van maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 14 uur in EXPOKimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen. De expo sluit af op vrijdag 17 mei met een finissage.

Foto's: Brent Fripont