Prins William maakt opvallend grapje over bevalling Meghan

Prins William is momenteel op staatsbezoek in Nieuw-Zeeland en liet daar een opvallende opmerking noteren over de bevalling van zijn schoonzus Meghan Markle. Dat gebeurde toen een fan hem vroeg of er al tekenen waren van de nieuwe koninklijke baby.

Of de baby van prins Harry en Meghan Markle nu al geboren is of niet, dat is de vraag die op de lippen brandt van heel wat fans van het Britse koningshuis. Een Nieuw-Zeelandse vrouw trok haar stoute schoenen aan en vroeg het vlakaf aan prins William. “Zijn er al enige tekenen van de koninklijke baby?”, vroeg ze.

William had een gevat antwoord voor haar in petto. “Ik heb mijn gsm niet bij me dus ik heb geen idee. De kans is groot dat jullie het sneller zullen weten dan ik”, klonk het al grappend.

Verrassingsbezoek

Of Meghan al dan niet al bevallen is, daar blijft grote onduidelijkheid over bestaan. Zelf werd ze al enkele weken niet meer in de openbaarheid gezien, maar haar man bracht zondag wel een verrassingsbezoek aan de marathon in Londen. Over het aanstaande vaderschap repte hij met geen woord.