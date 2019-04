Coverband sluit Levensloop Maaseik af

Maaseik - Van zaterdagmiddag 11 mei tot zondagmiddag 12 mei, vindt op De Borg in Neeroeteren Levensloop Maaseik plaats. Duizenden deelnemers en meer dan 100 vrijwilligers bewegen samen tegen kanker. Onder hen een groot aantal artiesten.

Tussen de mensen die - letterlijk - hun beste beentje voorzetten in de strijd tegen kanker, zitten verschillende creatievelingen en artiesten die voor animatie zorgen. De artiesten komen en spelen vanuit verschillende hoeken. Gaande van de schlagers van Jos Habets, over de muzikaal hooggeschoolden Backyard Giants tot de 8-mans coverband Wham Bam thank U M’am. Zij treden zaterdagavond op na de aangrijpende kaarsenceremonie. Elk van de artiesten heeft zijn eigen reden om – kosteloos – aan te treden op Levensloop. Voor een aantal onder hen, is het omdat zij in hun directe omgeving geconfronteerd werden met kanker. Zoals bij een van de zangeressen van Wham Bam thank U M’am. Sonja Hilven had zelf huidkanker en verloor haar mama aan de vreselijke ziekte. Wat haar ertoe aanzette om de andere bandleden te overtuigen van deelname aan Levensloop Maaseik. Een groep van deze omvang een plek geven op Levensloop, is geen sinecure. Dankzij de kennis en kunde van Replay, die instaat voor de technische omkadering, is het gelukt. Hierdoor kan de groep Levensloop Maaseik op zaterdag afsluiten, tot opluchting en tevredenheid van het comité.