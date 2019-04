Beyoncé laat eerste beelden los van samenwerking met Adidas

Voor het eerst heeft Beyoncé beelden gedeeld van haar op til zijnde samenwerking met Adidas. Ze zal zelf een uithangbord zijn voor het Duitse merk en ook haar sportcollectie Ivy Park wordt er in onder gebracht.

Beyoncé kondigde begin april aan dat ze zou gaan samenwerken met Adidas en op sociale media heeft ze nu al een tipje van de sluier opgelicht van wat we daarvan kunnen verwachten. Zo deelde ze een foto van zichzelf tussen haar indrukwekkende collectie sneakers van het Duitse label en ook een filmpje van de nieuwe Ivy Park-collectie die ze zal uitbrengen.

Die laatste is duidelijk geïnspireerd op haar historische Coachella-optreden van 2018 en de bijhorende Netflix-documentaire ‘Homecoming’ die daarover gaat en zopas werd uitgebracht. Ze was toen de eerste zwarte vrouw die headliner was op het bekende festival. Die eerste collectie onder de vleugels van Adidas zal ook dezelfde naam dragen.

Weg bij Topshop

Voordien werkte Beyoncé voor Ivy Park samen met de Britse keten Topshop. Ze zegde echter dat contract op nadat CEO Philip Green door vijf werknemers beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag en racisme. Haar bedrijf Parkwood kocht de aandelen, die Green in Ivy Park had, allemaal terug.