Vier personen opgepakt voor beramen van gewelddaad tegen veiligheidstroepen in Frankrijk

In Frankrijk zijn eind vorige week vier lieden opgepakt voor het voorbereiden van een nakende gewelddaad tegen de veiligheidstroepen. Dit heeft nieuwszender BFMTV maandag op gezag van het parket van Parijs gemeld, gelijkluidende bronnen hebben het nieuws aan het Franse persbureau AFP bevestigd.

De arrestaties gebeurden vrijdag, in het kader van een op 1 februari geopend vooronderzoek naar “terroristische criminele bendevorming”. Eén van de in hechtenis genomen lieden is een minderjarige die vroeger van de jeugdrechter al drie jaar cel met twee jaar uitstel op probatievoorwaarden heeft gekregen voor terroristische bendevorming. In het kader van die voorwaarden vertoeft hij in een “educatieve structuur”. Hij was destijds opgepakt omdat hij naar Syrië wou gaan. De drie anderen zijn gekend voor feiten van gemeen recht.

De ordetroepen zijn doelwitten die terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) herhaaldelijk heeft opgeroepen te viseren.