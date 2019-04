Supporters van Club Brugge reageren op de graffiti van Anderlecht-fans: villa van Joris Ide is het doelwit

Een groepje supporters van blauw-zwart is zondagavond na de wedstrijd van Club Brugge tegen Anderlecht naar de riante villa getrokken van Joris Ide langs de Ricksteenweg in Zwevezele. Aan de toegangspoort tot het domein hingen ze oude supportersvlaggen van Club Brugge op. “Dit is onze reactie op de graffiti die Anderlechtsupporters aanbrachten op het Jan Breydelstadion”, klinkt het bij de initiatiefnemers.