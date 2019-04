Model dat overleed tijdens modeshow had wellicht aangeboren afwijking

Braziliaans model (26) stort in en overlijdt tijdens modeshow in Sao Paulo. Video: Het Nieuwsblad

Het Braziliaans model dat zondag ineen zakte en overleed op de catwalk van een modeshow in Sao Paulo, had vermoedelijk een aangeboren afwijking. Dat hebben dokters verklaard aan de manager van Tales Soares (26).

De toeschouwers van de modeshow van modewerk Ocksa op de modeweek van Sao Paulo zagen zondag hoe het 26-jarige Tales Soares plots onderuit ging op de catwalk en bleef liggen. Volgens Folha Press was hij gestruikeld over zijn schoenveter.

Aanvankelijk dachten de toeschouwers dat het om een deel van de modeshow ging, maar al snel bleek dat het Braziliaanse model schuim op zijn mond had en in acute nood was. De hulpdiensten snelden toe en deden wat ze konden om Soares te redden, maar hulp kon niet meer baten. Hij overleed wat later in het ziekenhuis.

Aangeboren afwijking

De reden voor het overlijden is nog onduidelijk. Eerst werd gedacht aan een epileptische aanval, maar dokters spreken dat tegen, zegt de manager van het model. “Het is een schok en we doen ons best om het te verwerken, maar alles is zo plots en overwacht gebeurd”, zegt Rogério Campaneli. “Dokters vermoeden dat Tales een aangeboren afwijking had. Dat leiden ze af uit de videobeelden die ze zagen van hoe hij viel.”

Het ging allemaal zo snel, zegt Campaneli. “Hij kuste achter de scherm een vriend die hem volgde, stapte zoals steeds vol vertrouwen de catwalk op en struikelde plots.”

Geen weet van

De zus van het model, Gabrielle Gomes, zei aan Braziliaanse media nochtans dat ze niet op de hoogte was van gezondheidsproblemen. Ook zijn broer heeft al medische onderzoeken achter de rug en er werd nooit een probleem vastgesteld.

“Mijn moeder en ik hebben een videogesprek met hem gehad voor de parade en hij zei dat alles goed ging met hem en dat hij net een wortel gegeten had. We zijn heel bang en geschokt door wat er gebeurd is. Hij was heel gezond, at gezond en trainde elke dag. Hij deed aan crossfit en yoga.”

Familie keek toe

De familie van Soares, die in het Braziliaanse Manhuaçu woont, keken live naar een uitzending van de modeshow toen ze merkten dat Tales niet terugliep over de catwalk. Lang kwam er niemand voorbij, en plots werd de uitzending stopgezet. “Mijn moeder heeft meteen gebeld om te weten wat er aan de hand was. Ze zeiden dat Tales naar het ziekenhuis gebracht was. Niet veel later belde de organisatie terug en zeiden ze dat hij overleden was”, zegt Gomes.

De familie hoopt de autopsie uitsluitsel brengt.