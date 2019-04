Ferrari-piloot Charles Leclerc tijdens GP van Azerbeidzjan verkozen tot 'Driver of The Day'

Ferrari-rijder Charles Leclerc is tijdens de GP van Azerbeidzjan verkozen tot 'Driver of The Day'.

Leclerc kende tijdens de kwalificatie in Azerbeidzjan nog een serieuze tegenvaller door te crashen. Tijdens de race verliep het een stuk beter en reed hij zelfs een tijdje aan de leiding.

De Monegask finishte uiteindelijk als vijfde en reed ook de snelste ronde tijdens de race, waarmee hij ook nog eens het ronderecord verbrak. Voldoende voor de F1-fans om hem tijdens de race tot 'Driver of The Day' te verkiezen.

Leclerc is ook de eerste rijder dit seizoen die twee keer die eer te beurt valt. Naast Leclerc werden dit seizoen ook al Mercedes-rijder Valtteri Bottas en Toro Rosso-rijder Alex Albon tot 'Driver of The Day' verkozen.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

