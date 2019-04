School bepaalt resultaat meer dan afkomst: concentratiescholen halen niveau omlaag

Na vijftien jaar gelijkekansenbeleid in ons onderwijs is nu onderzocht wat het effect is op de resultaten. Wat blijkt: in internationale tests scoren leerlingen van concentratiescholen tot 174 punten minder. Dat staat ongeveer gelijk aan vier jaar leerachterstand. “We moeten veel harder werken aan een sociale mix op school dan we tot hiertoe dachten”, zegt hoogleraar Ides Nicaise.