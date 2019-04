Honderden surfers protesteren op populaire Bondi Beach in Sydney tegen olieboringen

Enkele honderden surfers hebben zondag aan het populaire Bondi Beach in Sydney geprotesteerd tegen de plannen voor olieboringen in de Great Australian Bight, de grote ‘bocht’ of open baai aan de zuidkust van Australië. Ze waarschuwden voor de risico’s op een milieuramp als de plannen van het Noorse energiebedrijf Equinor zouden doorgaan.

Het initiatief voor de ‘paddle out’ ging uit van milieuorganisatie Surfrider Foundation. Er waren al gelijkaardige initiatieven in alle uithoeken van het land, zoals op iconische surfstranden als Bells Beach. Het protest kreeg in Bondi de steun van onder anderen zevenvoudig wereldkampioene surfen Layne Beachley.

Equinor wil op een driehonderdtal kilometer voor de kust van de staat South Australia naar olie boren. “Als er zich een lek zou voordoen, zou dat rampzalige gevolgen hebben voor de Australische kusten, van West Australia, tot het midden van (de zuidoostelijke staat) New South Wales”, zegt Susie Crick van Surfrider Foundation Australia. Fossiele brandstoffen als olie zijn ook slecht voor het klimaat, aldus de organisatie.

Equinor, het vroegere Statoil, zegt dat het boren naar olie “veilig” kan gebeuren. Het oliebedrijf diende afgelopen week een milieuplan in. De plannen van het Noorse bedrijf kunnen rekenen op de steun van de Australische regering, die momenteel geleid wordt door de liberale premier Scott Morrison.

Onder het oog van de talloze toeristen op Bondi Beach trokken enkele honderden surfers zondagmiddag het water in om een grote cirkel te vormen in de oceaan. Met spandoeken als ‘No Way Norway’ en ‘Don’t spoil with oil’ (Bederf het niet met olie) willen ze de Australische politici op andere gedachten brengen, enkele weken voor de federale verkiezingen van 18 mei.