Een op de negen kinderen komt uit gezin zonder job

Een op de negen minderjarigen in ons land groeit op in een gezin zonder inkomen uit arbeid. Nergens in de Europese Unie ligt dat aantal zo hoog, blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat, bericht De Morgen maandag.

Liefst 11,8 procent van de Belgische kinderen groeit op in een huishouden waar niemand werkt. Het zijn gezinnen in precaire situaties: ze maken wel aanspraak op uitkeringen, maar die liggen in ons land nog vaak onder de armoedegrens.

Dat heeft als gevolg dat kinderen in een jobloos gezin 80 procent kans hebben om in armoede te leven, zegt armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven). Voor hem zijn de cijfers geen verrassing. “Ze bevestigen wat we al langer weten. Ons land scoort hier zeer slecht, en dat hangt samen met de relatief hoge kinderarmoede in België.”

België is de slechtste leerling van de Europese klas wat betreft kinderen in huishoudens zonder arbeidsinkomen – weliswaar met Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Bulgarije op korte afstand. In 2014, aan het begin van de regering-Michel, deden vier van die vijf landen nog slechter dan wij, maar intussen hebben zij België ingehaald.