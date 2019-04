Vijf opgesloten Catalaanse separatisten raken verkozen bij Spaanse verkiezingen

Vijf Catalaanse separatisten die momenteel in de cel zitten en berecht worden in Madrid voor hun rol in de afscheidingspoging van Catalonië in 2017, zijn zondag verkozen geraakt bij de Spaanse verkiezingen. Die werden gewonnen door de sociaaldemocraten.

Een van de verkozenen is de gewezen vicepresident van de regio, Oriol Junqueras, de belangrijkste beklaagde in het proces, dat op 12 februari van start ging. Het parket eiste 25 jaar gevangenis voor Junqueras.

Junqueras, de leider van de links-republikeinse partij Esquerra Republicana de Cataluny (ERC), is verkozen tot parlementslid. Raul Romeva, de gewezen regionale verantwoordelijke voor Buitenlandse Zaken, raakte verkozen als senator.

Er zijn nog drie andere separatisten verkozen: Jordi Sanchez, Jordi Turull en Josep Rull, leden van de andere grote separatistische partij Junts per Catalunya. Dat is de partij van de Catalaanse ex-president Carles Puigdemont, die naar ons land is gevlucht om te ontsnappen aan justitie.

De Catalaanse separatistische partijen zijn er bij de verkiezingen op vooruitgegaan. Ze behaalden 22 van de 350 zetels in het Spaanse Congres van Afgevaardigden. Mogelijk eisen ze een sleutelrol op bij de vorming van de toekomstige regering van de sociaaldemocraat Pedro Sánchez, die de verkiezingen won zonder absolute meerderheid.

Winnaar

De socialistische PSOE van eerste minister Pedro Sanchez boekt een flinke overwinning. De partij zal wel de steun van Podemos en andere kleine partijen nodig hebben om een meerderheid te halen.

Met meer dan 95 procent van de stemmen geteld, halen de socialisten van de PSOE een kleine dertig procent. Dat is goed voor 122 zetels. Fiks meer dan de 85 zetels die ze vorige keer haalden, maar onvoldoende voor een absolute meerderheid op een totaal van 350 te verdelen zetels. De PSOE zal dus onder meer de hulp nodig hebben van partijen zoals Unidas Podemos, die nu op 42 zetels zou uitkomen en enkele regionale partijen. Dat betekent dat Spanje waarschijnlijk moeilijke regeringsonderhandelingen tegemoet gaat.

Het rechtse blok, met Partido Popular (dat van 137 zetels zakt naar 66 zetels), Ciudadanos (57 zetels) halen die meerderheid lang niet. Ook niet met medewerking van het radicaalrechtse Vox, dat zijn intrede in het parlement maakt met 24 zetels.

Hoge opkomst

Zo’n 75 procent van de stemgerechtigde Spanjaarden bracht een stem uit. Dat is ongeveer 9 procentpunt meer dan bij de vorige parlementsverkiezingen in 2016. Bijna 37 miljoen Spanjaarden konden zondag gaan stemmen.