“Ik voelde me in het begin erg slecht, net alsof ik iets had gedaan dat totaal verboden was.” Leila Mirbagher (31) gaf afgelopen vrijdag de borst aan haar dochtertje in het zwembad toen een redder haar vroeg om een discrete plek te zoeken. Haar verhaal lokte een storm van kritiek uit op sociale media. Het bewuste zwembadcomplex noemt het een kwestie van gezond verstand om niet in het water borstvoeding te geven.