Vogelbescherming en Fonds Instandhouding Roofvogels in zak en as

Al vijf keer zijn visarenden begonnen met de bouw van een nest op de voor hen bedoelde nestpalen in natuurgebied De Wijers. En voor de vijfde keer hebben ze zich bedacht en zijn ze de plaat gepoetst nog voor het broedseizoen goed en wel gestart is. Een verklaring is er (nog) niet. “We gaan overleggen en ervoor zorgen dat het volgend jaar wél lukt”, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.