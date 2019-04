Tim Wellens (11de) was bijna slachtoffer van een slecht getimede uitkleed- en plaspauze

Niet alleen Dylan Teuns reed zijn beste uitslag tot dusver in Luik, Tim Wellens evenzeer. De Truienaar anticipeerde voor Roche-aux-Faucons, maar werd op die Valkenrots ingerekend en achtergelaten. De Monegaskische Truienaar knokte zich echter terug in het groepje Alaphilippe-Kwiatkowski en sprintte als eerste van zijn groep naar een elfde plaats. Toch was Tim tevreden, en wel hierom: “Voor hetzelfde geld zat mijn koers er vroeg op. Door die coup van Quick Step moest ik een serieuze cartouche verschieten om opnieuw vooraan te geraken.”