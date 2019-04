Heusden-ZOLDERToen Selahattin Unal in december zijn droomauto, een Mercedes, bestelde, zou die uiterlijk op 1 maart 2019 geleverd worden. Daar kwam niets van in huis. De productie werd uitgesteld tot september 2019. Omdat hij een auto nodig had, vroeg Selahattin dan maar een vervangwagen. Ook die kon niet worden geleverd.