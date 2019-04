Sinds hij de ene ‘heldendaad’ na de andere verrichtte in ‘De Mol,’ noemen zijn vrienden hem ‘de beer van Peer’. Maar zijn tomeloze inzet heeft Joeri Loos geen finaleplaats opgeleverd. “Het was behoorlijk zuur te moeten vertrekken, ik had zo graag ervaren wat de finale nog in petto heeft.”