Het pijnlijkste rode scherm van 'De Mol'

De laatste aflevering voor de finale. Wie haalt het? Een kaartspel blijkt van cruciaal belang.

Zwarte pieten

Het kaartspel dat de kandidaten voorgeschoteld krijgen, is zwarte pieten. De winnaar mag naar de finale gaan met een vrijstelling, maar de verliezer krijgt een strafpunt.

De verstopte smartphone

Intussen krijgt de mol voor elke opdracht een briefing via een smartphone. Voor de gelegenheid heeft Gilles deze verstopt in het hotel zodat de andere kandidaten de kans hebben om voor één keer de mol voor te zijn of zélf te saboteren...

Mode

Verder in de aflevering: Elisabet en Bas kregen de opdracht om een outfit te ontwerpen voor een show van de modeacademie. Daar nemen ze het op tegen studenten, maar kunnen zij de jury en de andere kandidaten overtuigen?

Het pijnlijkste rode scherm: sneuvelen voor de finale

Tenslotte, same old, same old, maar nu nog meer dan anders van cruciaal belang: welke kandidaat krijgt een rood scherm en sneuvelt net voor de finale?