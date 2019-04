Bilzen -

De brandweermannen van Hoeselt blusten zondag rond 22 uur een auto die op de Alden Biesensingel vuur had gevat. Bij aankomst stond de wagen in lichterlaaie en het voertuig ging verloren. De mensen die in de wagen zaten waren even daarvoor gestopt omdat ze een brandgeur waarnamen. Ze keken onder de motorkap en zagen rook. Luttele tellen nadat de motorkap weer dichtging sloegen de vlammen naar buiten.