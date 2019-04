VAR blijft niet onbesproken in Club Brugge - Anderlecht

De VAR bleef in de topper tussen Club Brugge en Anderlecht weer niet gespaard van kritiek. Zo was er onder andere de afgekeurde goal van Wesley vlak voor rust en spreekt Sven Kums over een penalty die Anderlecht had moeten krijgen.

Na de wedstrijd bleef de VAR het gespreksonderwerp. Volgens Brandon Mechele begint het hulpmiddel lachwekkend te worden. “De zege is verdiend. De wil was er en de kansen ook, alleen maakten we ze niet af”, vertelde Brandon Mechele bij Proximus Sports. “De eerste helft sluiten we dan niet met een voorsprong af. Nu ik de beelden zie, ben ik ervan overtuigd dat het een geldig doelpunt was. Het is altijd iets met de VAR. Het begint lachwekkend te worden. Oké, nu winnen we, maar we hebben hem al twee keer tegen gehad. Als je in zoiets moet investeren, moet je ervoor zorgen dat het op punt staat en er geen twijfel meer mogelijk is. Over de wedstrijd: we blijven vechten voor de titel en vandaag was een goede match van ons. We hebben ze goed uit de wedstrijd gehouden.”

Het blijft twijfelen over de buitenspelgoal van Club Brugge. Foto: Play Sports

Ook Sven Kums had na de wedstrijd zijn mening over de VAR. “In de eerste helft moeten we ook een penalty krijgen. Trebel kapt Mata uit die de bal tegen de hand krijgt. Tegen ons is gezegd dat elke handsbal in de zestien een overtreding is. Maar goed.”

De fase waar Kums het over heeft. Foto: Play Sports

Ivan Leko zag een goede wedstrijd van zijn ploeg en gelooft nog in de titel: “Zolang we het geloof blijven behouden, is alles mogelijk”, zei de trainer van Club Brugge. “In voetbal kan alles. Genk is heel goed bezig, maar je moet naar elke wedstrijd gaan met positivisme. Ik geloof er in. Wij zijn goed in de play-offs en kunnen van elke ploeg winnen.”

Foto: Photo News

Ruud Vormer zei na de wedstrijd dat je met Anderlecht altijd rekening moet houden: Het is makkelijk praten over een vormcrisis, maar het is en blijft wel Anderlecht. Het zijn stuk voor stuk goede spelers. Vandaag konden we hen counteren. We wilden vol gas spelen, maar zij speelden ook hun spel. We moesten onze kansen beter afmaken.”