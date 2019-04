Lyon en Barcelona spelen Champions League-finale bij de dames

Zondagavond plaatsten Barcelona en Lyon zich voor de damesfinale van de Champions League in Boedapest.

Op zaterdag 18 mei spelen Barcelona en Lyon in de Groupama Arena in Boedapest. Lyon speelde 1-1 gelijk bij Chelsea nadat het de heenwedstrijd had gewonnen met 2-1. Barcelona won twee keer van Bayern München met 1-0. De finale zal een strijd worden tussen de Ada Hegerberg, de winnares van de Ballon d’Or bij Lyon, en Lieke Martens, de Nedelandse spelmaakster van Barcelona.