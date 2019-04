STVV pakt in laatste minuut nog punt na penaltymisser

STVV leek lange tijd op weg naar een eerste nederlaag in deze play-offs. Het spel van de Kanaries was zondagavond te slordig om de ex-ploeg van Marc Brys met lege handen huiswaarts te sturen. Kamada verkeek vanop de stip eerst nog de kans op 2-2, Sekine maakte dan toch nog gelijk in blessuretijd.