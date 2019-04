Overpelt -

In Pelt vond gisteren het grootste Spikeballtornooi van Europa plaats. Spikeball is een relatief nieuwe sport waarbij twee teams van twee personen het tegen elkaar opnemen. De blikvangers in Pelt waren de Amerikanen Tyler Cisek en Peter Jon Showalter. In totaal waren 100 teams aanwezig uit maar liefst 16 verschillende landen.