Dochter Peter Van de Veire poseert in lingerie om lans te breken voor iedereen zonder ideale maten

Ze praat erover op televisie. Ze praat erover in magazines en in kranten. Maar ze laat het meest van zich horen op sociale media. Jitske Van de Veire, de vijfentwintigjarige dochter van radiostem Peter Van de Veire, steekt niet onder stoelen of banken dat ze er dagelijks aan werkt om haar lichaam te omarmen zoals het is. En waarom zou ze ook?

Elk lichaam is anders. En elk lichaam is het waard om van te houden. Die boodschap deelt Jitske bijna dagelijks met haar volgers. Geregeld poseert ze in lingerie en schrijft ze over de complexen die ze had en soms nog heeft.

Ook deze maand nog postte ze een beeld van zichzelf waarop ze toont dat niet iedereen een lichaam heeft met de perfecte maten, zoals je door de vele “perfecte” foto’s op Instagram wel eens zou durven te geloven.

“Ik toon deze foto omdat ze anders nooit ergens getoond zal worden”, schrijft ze erbij. “Omdat het gewoon is, omdat het gewoon dat maatje 38/40 is. Omdat het niet perfect is. Omdat het ooit werd verstopt door verre en oude opmerkingen over appelsienbillen en hangtieten en buikjes te veel.”

“Onze lichamen zijn oké”

Eerder deze week ging ze daar in het programma Van Gils en gasten ook dieper op in. “Ik heb heel lang geworsteld met mijn eigen lichaam”, zei ze daar. “Nergens in de boekjes is mijn lichaam te zien, het gemiddelde vrouwenlichaam. Dat zijn allemaal slanke modellen of volslanke modellen zonder cellulitis. En dan denk ik: maar, waar ben ik? En zo voelen veel vriendinnen zich ook.”

“Ik probeer te tonen dat ook onze lichamen, en mijn lichaam, oké zijn. Vooral naar die jonge meisjes toe, die vaak zo onzeker zijn.”