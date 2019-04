Trossard: “Ik stond ook zelf in de tribunes, ik weet hoe onze fans dit beleven”

“Topspelers halen op het juiste moment hun beste niveau.” Het mooiste compliment van de avond kwam van zijn coach. Leandro Trossard stak Clements pluim graag op zijn hoed. Met zijn derde treffer in deze play-off 1 zette de Genkse aanvoerder zijn ploeg op weg naar een cruciale uitzege in Gent. “Ik voel me op het juiste moment heel lekker in mijn vel.”

Drie goals en één assist in zes topwedstrijden. Had Samatta zijn eigen knappe prestatie niet vergeten te bekronen met een intikker en had de paal in blessuretijd geen tweede treffer in de weg gestaan ...