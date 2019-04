Club Brugge wint verdiend van onmondig Anderlecht en houdt leider Genk in het vizier

Club Brugge staat weer op zes punten van Genk na een krappe zege tegen Anderlecht. De VAR eiste andermaal een hoofdrol op - een penaltyfase en een afgekeurd doelpunt van Wesley waren opmerkelijk - maar na 70 minuten beuken kon de Braziliaan alsnog het beslissende doelpunt maken. Anderlecht blijft achter met 1 op 18 en heeft een mirakel nodig om Europees voetbal te halen.

HERBELEEF. De topper tussen Club Brugge en Anderlecht

Voor beide ploegen was het de match van de laatste kans. Club Brugge moest winnen om een waterkansje op de titel te behouden, Anderlecht om mathematisch nog uitzicht te houden op Europees voetbal. Leko had Dennis als kind van de rekening aangeduid na de 1 op 6 tegen Genk en Antwerp, want Diatta en Danjuma bevolkten de flanken. Anderlecht startte erg behoudend: Belhocine koos voor maar liefst vijf verdedigers. Die aanpak maakte het wedstrijdverloop ergens voorspellend: Club kreeg de bal en moest beuken, Anderlecht trachtte compact en laag de thuisploeg op te vangen.

Het eerste kansje was nog voor Verschaeren - Horvath raapte zijn schotje probleemloos op op - maar daarna kampeerde Club op de helft van de recordkampioen. Zonder échte grote kansen, maar wel met enkele stevige prikken. Plaatsballen van Schrijvers en Vanaken gingen net naast. Bij Anderlecht riep men halverwege de eerste helft om een penalty na een vermeende handsbal van Mata, maar de VAR gaf aan dat het contact met de hand onvrijwillig en dus niet voldoende was. Net voor de rust kreeg diezelfde VAR het hele stadion over zich heen. Wesley opende de score na een prima doorsteekpass, maar na het bekijken van de beelden stond de Braziliaan blijkbaar met teentje buitenspel. Erg moeilijk uit te maken, maar het doelpunt ging dus niet door. De klassieker ging dus de rust in met een brilscore en enkele fases om stevig over na te kaarten.

Foto: Photo News

Wesley dan toch

Hetzelfde spelbeeld tijdens de tweede helft: Club die domineert, Anderlecht raakte zeldzaam maar eens over de middenlijn. Het enige verschil was dat Club Brugge nu minder dreigend was dan voor de rust. Anderlecht had zijn zaakjes stevig op orde: Vanaken vond geen opening en de flanken werden aan banden gelegd. Het dwong Leko tot ingrijpoen: een bleke Danjuma moest plaatsmaken voor Dennis. Die nam Saelemaekers meteen onder vuur en kwam ook al snel een voetje te kort om een prima doorsteekbal van Vanaken mee te pikken. Eén keertje kwam Anderlecht er uit: Trebel mocht op wandel en mocht ook schieten, maar Horvath pareerde prima. In het vierde kwartier van de wedstrijd begon de tijd te tikken voor Club waardoor het nadrukkelijker naar voor trok. Een kleine 20 minuten voor tijd was het dan toch prijs en raakte het beton uit Brussel gesloopt. Na een prima corner vlamde Rits op een afgevallen bal. Didillon pakte die bal nog schitterend, maar was toch kansloos op de rebound van dicht van Wesley. De vlam sloeg nu helemaal in de pan bij Brugge, met Dennis als meest dreigende op rechts. Opnieuw kan hij voorbrengen na prima voorbereidend werk een sterke Mata, maar Diatta komt enkele centimeters tekort om zijn kopbal deftig te kadreren. Anderlecht leek klaar voor de slachtbank.

Club probeerde dus nog wel uit te diepen, maar echt grote kansen kwamen er niet. Ook voor Anderlecht, dat uitpakte met een slotoffensief(je), viel er geen appel meer uit de kast. De krappe 1-0 zorgt ervoor dat Club opnieuw op zes punten van Genk komt. Anderlecht blijft achter met 1 op 18 en heeft een mirakel nodig om nog Europees te halen.