Dan mag Thibaut Courtois eens starten van Zinédine Zidane, verliest Real Madrid van de rode lantaarn in Spanje

Het duurde, mede door een blessure, even maar zondag maakt Thibaut Courtois zijn eerste optreden in het doel van Real Madrid onder het bewind van Zinédine Zidane. Met een pijnlijke nederlaag: 1-0 tegen rode lantaarn Rayo Vallecano.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Adrián Embarba. Die mocht in de 23ste minuut een strafschop nemen na een fout van Jesús Vallejo. Courtois was kansloos.

Rayo geeft zo de laatste plaats door aan Huesca en behoudt een kans(je) op het behoud. Real (65 punten) is nu zeker van de derde plaats want het staat te ver achter op Atlético (74) en kan niet meer bijgebeend worden door Getafe of Sevilla (55).

Zidane had beloofd om te roteren met zijn doelmannen en Courtois kon door een dijblessure nog niet aantreden sinds de Fransman op 11 maart opnieuw trainer werd bij Real. Ook voor de blessure van Courtois koos Zidane voor Keylor Navas in doel. Onze nationale nummer één trainde nog maar drie dagen voluit mee.

Bij Real willen ze trouwe soldaat Navas een gepast uitgeleide geven en de Costa Ricaan in de etalage zetten met het oog op een transfer komende zomer. Maar Courtois gaat in de komende competitiewedstrijden zijn kans nog krijgen. Zijn eerste was er alvast geen om naar huis te schrijven.