Chelsea gaat met punt lopen bij Manchester United dankzij flaterende De Gea

Manchester United kon in eigen huis niet winnen in de topper tegen Chelsea. The Reds blijven zo zesde op één punt van Arsenal en drie van Chelsea, dat vierde blijft. United blijft achter met 1 op 9, Chelsea haalt slechts één puntje meer. Eden Hazard en Romelu Lukaku stonden negentig minuten op het veld.

Manchester United had in eigen huis wat recht te zetten na de 4-0-nederlaag van afgelopen week bij Everton. Chelsea zat na een 1 op 6 tegen Burnley (2-2) en Liverpool (2-0) in een dipje.

De wedstrijd startte furieus voor The Reds. Al na tien minuten kon Mata de Mancunians op voorsprong brengen. Romelu Lukaku gaf de bal mooi mee met Shaw, die in één tijd breed legde op Mata en de 1-0 stond op het bord. Het spel ging veel over en weer en dat zorgde voor enkele kansen. Bij United was vooral Lukaku de bedrijvigste man. Chelsea nam na twintig minuten het spel over en kon dreigen via Hazard en Willian, maar de afwerking ontbrak.

Azpilicueta kreeg een elleboog van Matic in het gezicht. Foto: REUTERS

United nam het spel weer over en in dat momentum mocht Matic zijn beide handen kussen dat er geen VAR is in Engeland na een duidelijke elleboogstoot aan Azpilicueta. Manchester leek met een voorsprong de rust in te gaan, maar dan flaterde De Gea. Eerst pareerde hij nog het schot van Rüdiger, maar Alonso was goed gevolgd om de geloste bal in doel te duwen.

In de tweede helft begon United zoals de eerste, maar dit keer vergat het te scoren. Willian bleef de belangrijkste man bij Chelsea, Lukaku verdween naar de achtergrond bij United net zoals Paul Pogba, die in het begin van de week nog werd gekozen in het Team van het Jaar. Het spelbeeld verwaterde en Willian mocht nog van geluk spreken dat hij niet naar het ziekenhuis moest. Rojo ging vol door op de voet van de Braziliaan en kreeg slechts geel. Lukau probeerde nog wel, maar zag zijn poging afgevlagd worden. Higuain kon ei zo na de winnende treffer maken voor Chelsea, maar dit keer was De Gea wel bij de les. Zo blijven beide clubs steken in het klassement.

Rojo kreeg slechts geel voor deze tackle op Willian. De Braziliaan moest geblesseerd naar de kant. Foto: Action Images via Reuters