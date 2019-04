Francken: “N-VA werkt in volgende regering niet verder mee aan migratiepact”

Indien de N-VA deel uitmaakt van de volgende federale regering wil Theo Francken dat die “niet actief meewerkt” aan het VN-migratiepact en bijvoorbeeld geen tweejaarlijkse evaluatie maakt van het pact. Dat zei hij zondag tijdens het migratiedebat in De Zevende Dag (één) van de Vlaams-Brabantse lijsttrekkers.

Het was Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove die Francken voor de voeten wierp of N-VA uit het Marrakeshpact zou stappen als de partij opnieuw deel uitmaakt van de regering. Francken zag dat niet zitten, maar zei dat ons land het pact ook gewoon niet kan uitvoeren, zoals inzake de verplichting inzake de tweejaarlijkse rapportering. Uit het pact stappen is volgens Francken niet evident. Dus was het ontslag uit de regering niet meer dan toneel, concludeerde Van Langenhove.

Huidig minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) wees op de positieve aspecten van het pact. “Het is de eerste maal dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over samenwerking, onder meer voor de terugname van asielzoekers”, vond ze.

“Dan zonder CD&V”

Justitieminister Koen Geens wees erop dat het niet om een verdrag gaat, wat betekent dat men er niet kan uitstappen. “Het gaat niet om een verdrag, maar om een wilsengagement”. Maar als men delen niet wil uitvoeren, zal dat volgens hem zonder CD&V zijn. “Ik zou dan wel niet graag de Belgische ambassadeur in de VN-Veiligheidsraad willen zijn”, voegde hij eraan toe.

Eerder in het programma liet ook premier Charles Michel weten dat voor MR er niet geraakt kan worden aan het migratiepact.