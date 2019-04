Lanakenaren tonen belangstelling voor nieuw windproject

Lanaken -

Meer dan 100 geïnteresseerden kwamen zondagnamiddag naar de infomarkt van de energiebedrijven Ecopower en Bronsgroen. Ze kregen er informatie over de impact op mens en milieu van de twee 180 meter hoge windturbines die samen met de gemeente Lanaken gepland worden in het plaatselijke Business Park. Anderzijds kregen de bezoekers informatie over de eventuele toetreding tot de coöperatieve.