Jakob Fuglsang soleerde zondag op 34-jarige leeftijd naar zijn eerste klassieke zege uit zijn carrière, Luik-Bastenaken-Luik. De Deen van Astana was de voorbije weken al bijzonder sterk en buitte die topvorm uit in La Doyenne. Maar op 5 kilometer van de finish ging het ei zo na fout. In de laatste dalende strook naar Luik ging Fuglsang bijna hard onderuit. Hij zette zijn foutje echter recht en bleef op miraculeuze wijze op de fiets.