Sterk Limburg United maakt indruk na zwak eerste kwart

Met bommen van Carrington en Morris nam Limburg United de beste start tegen een krasselend Brussels: 8-4 (5’). Plots sloeg de Brusselse motor echter aan en via een 5-18 tussenspurt werd de thuisploeg ter plekke gelaten na tal van balverliezen en gemiste shots. Het povere spel zette coach Lynch in de slotminuut van het eerste quarter aan tot een wissel van 5 spelers. In het tweede kwart bleven beide ploegen de onzorgvuldigheden opstapelen met een – naar Limburgse normen – erg lage tussenscore als gevolg: 21-29 (14’). De inbreng van Kohadja – met twee opeenvolgende scores - leek Limburg United vertrouwen te geven met een 15-3 run als gevolg: 36-32 (rust).

Hoe pover de eerste helft ook was, de tweede helft was om duimen en vingers bij af te likken. Via een sterke Spicer en bommen van Morris, Carrington en Depuydt had United steeds de bovenhand tijdens het ...