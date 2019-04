Zo verliep de marathon van De Wever én zijn echtgenote

“Morituri te salutant (zij die gaan sterven, groeten u)”, zo schreef Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zondagmorgen op Instagram, bij een foto van zichzelf en zijn vrouw, allebei klaar om de marathon te lopen. De burgemeester finishte uiteindelijk in 4u13:57.

“Hier kan je je niet op voorbereiden!”, zo klonk het tegen onze reporter aan de start. Het was inmiddels de derde keer dat De Wever de marathon meeliep. Een straffe prestatie, als je weet hoe zwaarlijvig hij vroeger was. Zijn eerste marathon liep De Wever in 4u13’25’’. Een tijd die hij vorig jaar graag wou verbeteren, liefst door onder de 4 uur te duiken. Maar ondanks een goede indeling van zijn krachten, verliep het naar het einde toe wat stroever, waardoor hij uiteindelijk finishte op een zonovergoten Grote Markt in 4u21’31’’. De editie van 2018 was dan ook erg lastig, het was bloedheet en dat speelde veel lopers parten.

Deze editie was alvast een pak koeler. De Wever finishte zondag in 4u13:57, sneller dan vorig jaar, iets minder snel dan bij zijn eerste marathon.