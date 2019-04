NBA. Denver gaat door ten koste van San Antonio Spurs, Toronto wint eerste wedstrijd van tweede ronde

Zaterdagnacht hebben de Denver Nuggets zich geplaatst voor de tweede ronde van NBA Playoffs. San Antonio kon de Nuggets niet afstoppen. In de eerste wedstrijd van de kwartfinales won Toronto overtuigend van Philadelphia.

De Denver Nuggets hebben zaterdag de tweede ronde van de play-offs in de NBA bereikt. De ploeg die zo sterk was in het reguliere seizoen, moest alle zeilen bijzetten om zich te ontdoen van de San Antonio Spurs. Het kwam aan op een zevende duel en dat wonnen de Nuggets met 90-86. De ploeg treft maandag in Denver voor de eerste keer de tegenstander in de tweede ronde: de Portland Trail Blazers.

De Toronto Raports begonnen sterk aan de eerste wedstrijd uit de tweede ronde tegen Philadelphia 76ers en wonnen met 108-95. Die best-of-seven is al de halve finale van de oostelijke divisie (Eastern Conference). Kawhi Leonard blonk uit bij de Raptors met 45 punten en 11 rebounds. Pascal Siakam voegde 29 punten aan de productie van de Canadese ploeg.

Zo zijn alle wedstrijden voor de tweede ronde bekend.

Eastern Conference

- Toronto - Philadelphia (1-0)

- Milwaukee - Boston

Western Conference

- Houston - Golden State

- Portland - Denver