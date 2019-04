Indrukwekkende Van Vleuten is na lange solo de beste in Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen, volledig Nederlands podium

Met een aanval op La Redoute gevolgd door een solo van 37 kilometer heeft Annemiek van Vleuten het zoveelste hoofdstuk geschreven in haar imposante carrière. De Nederlandse soleerde naar de zege in Luik-Bastenaken-Luik en haalde het met bijna twee minuten voorsprong voor de eerste achtervolgers. De Nederlandse Mackaij spurtte naar de tweede plaats, de derde podiumstek was voor een derde Nederlandse, Demi Vollering.

De finale werd geopend door de jonge Russin Novolodskaya en de Duitse Kirchmann. Het duo reed een voorsprong van iets meer dan een minuut bij elkaar maar het peloton hield de vluchters altijd binnen schot. De beklimming van La Redoute moest de echte finale inluiden. En hoe? Annemiek van Vleuten, tweede in Amstel en Waalse Pijl, wilde zich deze keer niet laten verrassen en nam op La Redoute het heft in handen. De Nederlandse hardrijdster geraakte alleen weg en had op de top 25” voorsprong op een select groepje achtervolgers met onder meer haar grote rivale Anna van der Breggen en de Britse Lizzie Deignan, vorig jaar nog moeder geworden maar intussen alweer op hoog niveau.

Terwijl Van Vleuten keihard bleef doorfietsen, was de organisatie in de achtervolging volledig zoek. In plaats van samen te werken, werd slag om slinger gedemarreerd. Lizzie Deignan kreeg ruimte maar ook zij zag de kloof met Van Vleuten alleen maar groter worden. De laatste helling, La Roche-aux-Faucon, brak het ritme van de ontketende Van Vleuten niet of nauwelijks terwijl de achtervolgende groep helemaal uit elkaar spatte. Deignan kreeg het gezelschap van Longo Borghini en de Deense Langvad. De 35-jarige Deense mountainbikster reed dit jaar nog maar drie wedstrijden op de weg: tweede in Strade Bianche, vierde in de Amstel Gold Race en derde in de Waalse Pijl. Indrukwekkend maar de kloof op Annemiek van Vleuten dichten was ook voor haar niet mogelijk.

De 36-jarige Van Vleuten bleek geen last te hebben van de regen en de koude en fietste zonder omzien richting Luik waar ze op de Boulevard d’Avroy rustig de tijd kreeg om van haar zege te genieten. Na tweede plaatsen in de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl eindelijk de verdiende zege voor de Nederlandse hardrijdster die eerder dit seizoen ook al de Strade Bianche won.