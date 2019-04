Is het Britse prins(es)je daar? “Meghan Markle is uitgerekend voor vandaag”

“Meghan Markle is uitgerekend voor vandaag.” Dat schrijft de Britse krant The Sun On Sunday. De voormalige televisiester en prins Harry zouden klaar zijn om hun eerste kindje te verwelkomen in de wereld.

Een werknemer in het Britse koningshuis bevestigde het nieuws dat het prinselijk paar deze zondag op hun kalender heeft aangestipt als uitgerekende datum voor hun eerste kind. “Het zal nu niet meer lang duren. Meghan kijkt er echt heel erg naar uit. Ze is natuurlijk een beetje zenuwachtig om voor het eerst mama te worden, maar ze wil niet langer wachten”, zegt de anonieme bron aan The Sun.

De Britse krant is er dan wel van overtuigd dat Meghan Markle vandaag zou zijn uitgerekend, volgens andere bronnen is de bevalling nog niet voor nu. De 34-jarige prins Harry heeft immers aangekondigd dat hij op zondag wel degelijk aanwezig zal zijn op de London Marathon om medailles uit te delen en om te supporteren voor de lopers. Als zijn vrouw aan het bevallen zou zijn, zou hij die afspraak wellicht hebben afgezegd.

Zo natuurlijk mogelijk

“Meghan is volledig voorbereid voor de geboorte. Ze wil dat het allemaal zo natuurlijk mogelijk verloopt en heeft daarom verschillende zwangerschapscursussen over ‘hypnobirthing’ (bevallen zonder ingrijpen, knippen of medicatie, nvdr.) gevolgd. Ook prins Harry hielp haar om ademtechnieken te leren”, klinkt het.

Volgens de bron is het echter wel degelijk Meghans bedoeling om in het ziekenhuis te bevallen. “Wanneer ze haar weeën krijgt, wil ze eerst zo lang mogelijk thuis blijven, maar ze beseft dat de beste zorgen in het ziekenhuis te krijgen zijn”, legt de bron uit. Frimley Park Hospital in Surrey zou al stand-by zijn, op zo’n 30 minuten afstand van hun huis in Windsor.

Niet lang meer

Dat het niet meer lang op zich laat wachten, staat vast. Meghans moeder Doria Ragland, met wie zowel de hertog als hertogin van Sussex erg close is, is al gespot in het Verenigd Koninkrijk. Zij zou al een week lang continu aan de zijde van Meghan vertoeven in het Frogmore Cottage in Windsor.

Ook de agenda’s van verschillende leden van de koninklijke familie verklappen volgens Britse media het een en ander. Harry’s agenda is de komende tijd leeg, terwijl Charles en William een bijzonder drukke planning aan officiële reizen in het verschiet hebben.