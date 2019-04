Benny’s Penspony Party’ overrompelt de Mac-Queen: “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”

Sint-Truiden / Borgloon - Bij de Loonse discotheek Mac-Queen zijn ze veel gewoon, maar vrijdagavond was het toch even schrikken voor de eigenaars en het personeel toen ze de mensenmassa zagen toestromen voor de eerste ‘Benny’s Penspony Party’.

“Nooit eerder stond er zoveel volk zo vroeg al aan te schuiven bij de inkom. In een recordtempo stond alles vol en we hebben letterlijk honderden mensen moeten ontgoochelen. Iets dat we hier de laatste jaren niet vaak meer hebben meegemaakt”, klinkt het bij de discotheekuitbater.

Aan de basis van de overrompeling liggen Truienaar Benny Su en Eduard Jumperdinky, die met hun ‘Penspony’ een dikke hit scoorden, goed voor bijna 130.000 unieke YouTube-views. En vrijdagavond kwamen de mensen voor die ‘Penspony’. Na de opwarming van de Sobrino’s, werd Benny Su losgelaten op de enthousiaste massa.

“Het ging goed en het smaakt naar meer. Samen met Eduard, mijn vriend-producer, werken we aan een opvolger én hebben we ook beslist om nog meer van dit soort gekke feestjes in te vullen. Het is geweldig hoe de mensen reageren, meedoen en zich vooral amuseren. Een mooi zicht aan deze kant van de stage”, zegt een stralende Benny Su.

Het publiek had de oproep van Benny vooraf goed opgevolgd en droeg massaal een t-shirt of sweater van ‘Penspony’. Wie geen t-shirt had, kreeg elk half uur de kans er eentje te winnen. De opbrengsten van deze party werden geschonken aan een goed doel. Benny Su: “Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was en meegeholpen heeft aan dit onwaarschijnlijke succesverhaal. We zijn bijna verplicht om er volgend jaar een vervolg aan te breien, maar laat ons eerst even genieten van deze editie.”