Dinsdag moeten sadisten die Valentin in de Maas gooiden zich verantwoorden voor moord

Voor het assisenhof van Luik start dinsdagnamiddag het proces tegen vijf inwoners van Hoei. Alexandre Hart (21), Belinda Donnay (22), Dorian Daniels (22), Loïck Masson (23) en K. (18) , minderjarig op het moment van de feiten, worden beschuldigd van de doodslag op Valentin Vermeesch, (18), een jongen met een geestelijke beperking. Het proces start met de samenstelling van de jury.

De 18-jarige Valentin Vermeesch uit Hoei werd in de nacht van 26 op 27 maart 2017 gedood in Wanze. Hij stierf door verdrinking in de Maas, waarin zijn belagers hem hadden gegooid na hem eerst te hebben gemarteld.

Er werden zes mensen geïdentificeerd die deelnamen aan de vernedering, marteling en verkrachting van het slachtoffer voor zijn dood. De raadkamer van Hoei besliste al om Alexandre Hart (22), Belinda Donnay (22), Dorian Daniels (22), Loïck Masson (23), en K., een jongen die 16 jaar was op het moment van de feiten, door te verwijzen naar assisen. De zesde beklaagde, Lisa-Marie (22 jaar oud), werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor het niet-verstrekken van hulp aan een persoon in gevaar.

De eerste vijf verdachten worden beschuldigd van moord, marteling, vernederende behandeling, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en gevangenhouding.

Alexandre Hart wordt verdedigd door mr Molders-Pierre. Belinda Donnay door mr Van Laenen en mr Franchimont. Mr Solfrini en mr Rodeyns verdedigen Dorian Daniels. Loïck Masson heeft als verdedigers mr Mallants en mr Jaminon. De minderjarige op het moment van de feiten K. heeft als verdedigers mr Mercier en mr Van de Wijngaert. Voor de burgerlijke partijen treedt mr Wilmotte op.

Voorzitter van het hof is Catherine Urbain. Het proces zal vijf weken duren. 177 getuigen worden gehoord. Eerst is er dus de samenstelling van de jury. De debatten zullen op maandag 6 mei om 09.00 uur van start gaan, na voorlezing van de akte van beschuldiging.