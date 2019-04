Jonathan Sacoor scherpt net voor afreis naar World Relays seizoensbeste aan

Jonathan Sacoor is zaterdag op een atletiekmeeting in het Amerikaanse Gainesville derde geworden op de 400 meter. De wereldkampioen bij de junioren verbeterde zijn beste seizoenstijd van 46.74 naar 46.43 en mag zich zo net voor afreis naar de World Relays in Japan opnieuw de snelste Belg van het seizoen noemen. Het gaat om de derde Europese jaartijd.

Vorige week liep Dylan Borlée al 46.65, maar Sacoor dook zaterdag dus onder die chrono. Het kan misschien een rol gaan spelen bij het maken van de opstelling voor de World Relays in het Japanse Yokohama op 11 en 12 mei. Kevin en Jonathan Borlée liepen dit jaar nog geen 400 meter, maar zijn certitudes bij de Belgian Tornados. De andere twee geselecteerde Belgische mannen zijn Robin Vanderbemden en Julien Watrin.

De winst was in Gainesville voor de Jamaicaan Chantz Sawyers in 46.26. Afgelopen zomer gaf Sacoor hem op het WK voor junioren nog het nakijken, toen onze landgenoot goud won en de Jamaicaan brons.

Sacoor plaatste zich zaterdag ook voor het EK U23 in Zweden, waarvoor de limiet 46.65 bedraagt. Hij liet eerder echter al uitschijnen dat hij dat EK overslaat, en zich focust op de World Relays in mei en het WK in Doha op het einde van het seizoen. Voor Doha heeft Sacoor 45.30 nodig.