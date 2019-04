Dimitri Van den Bergh kansloos onderuit tegen wereldkampioen Michael van Gerwen

Dimitri Van den Bergh (PDC-29) is zaterdag in Saarbrücken in de tweede ronde van het German Darts Open (ET4/140.000 pond) kansloos met 6-1 onderuit gegaan tegen de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1). De 24-jarige Antwerpenaar moest met 6-1 het onderspit delven voor de wereldkampioen.

De nummer een van de wereld bleek niet alleen te sterk, Van den Bergh speelde zelf ook niet goed. In de eerste ronde presteerde Van den Bergh ook al ondermaats tegen de Duitse amateur Thomas Kohnlein, tegen Van Gerwen kwam “The Dreammaker” aan een gemiddelde van slechts 78,94. Van Gerwen hoefde dan ook niet echt diep te gaan en eindigde met een matige 89,26 punten per drie darts. “Dit is voor mij ook moeilijk om me te concentreren”, verklaarde “Mighty Mike”. “Ik heb Dimitri nog nooit zo slecht zien spelen.”