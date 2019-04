Maaseik zet eerste stap naar nieuwe titel

Landskampioen Maaseik heeft een droomstart genomen in de finale van de play-offs. In de eerste wedstrijd van een best of five haalden de Maaslanders vanavond na een thriller hun slag thuis op het veld van Roeselare. In de tie-break, die op 18-20 eindigde, maakte Greenyard een 9-4-achterstand ongedaan. Aanstaande woensdag wordt in Maaseik de tweede wedstrijd afgewerkt.